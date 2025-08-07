Logo R7.com
China conclui teste de pouso e decolagem de módulo lunar tripulado

Avanço é ponto-chave para o plano do país de pousar na superfície lunar até 2030

Hora News|Do R7

A agência espacial chinesa afirmou que concluiu com sucesso um teste de pouso e decolagem de um módulo lunar tripulado. A aeronave comporta dois astronautas e um rover lunar — veículo que auxilia na exploração da superfície da Lua. O teste foi realizado em um condado no norte da China.

Além dos sistemas de pouso e decolagem, o teste também aprovou o plano de controle, os procedimentos de desligamento por contato lunar e a compatibilidade das interfaces entre os subsistemas. O avanço é um ponto-chave para o plano do país de pousar na superfície lunar até 2030.

