Cinemateca Brasileira homenageia Amácio Mazzaropi com retrospectiva e programação especial

Amácio Mazzaropi, considerado um dos grandes nomes do cinema nacional , será homenageado com uma programação especial na Cinemateca Brasileira a partir desta quarta-feira (29). A Retrospectiva Mazzaropi contará com 18 filmes do repertório do artista, conhecido por retratar com bom humor a vida do homem no campo e a cultura caipira no século 20. Para a homenagem, seis longa-metragens foram digitalizados recentemente e estarão na retrospectiva. A programação é de graça e os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão. A Cinemateca Brasileira fica na zona sul de São Paulo e o especial vai até o dia 9 de fevereiro.