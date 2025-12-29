Logo R7.com
Colisão entre helicópteros deixa pilotos mortos nos EUA

Ambos os pilotos estavam sozinhos nas respectivas aeronaves no momento do acidente

Hora News|Do R7

Um acidente envolvendo dois helicópteros em Nova Jersey, nos Estados Unidos, resultou na morte dos dois pilotos. As autoridades confirmaram que o piloto da segunda aeronave faleceu após ser internado em estado grave.

