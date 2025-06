Como reduzir dores musculares e articulares no frio?

Em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (25), o neurocirurgião Marcelo Valadares afirma que, com a chegada do frio , muitos sintomas negativos de saúde tendem a se agravar, especialmente os relacionados a dores musculoesqueléticas . Problemas como artrites, artroses, fibromialgia e questões de coluna são os mais afetados.



“Isso ocorre principalmente devido à maior contração ou rigidez muscular e articular em dias frios, além da diminuição da circulação sanguínea nas articulações e membros. Também há condições neurológicas, como neuropatias periféricas e a neuropatia diabética, que podem se manifestar com dores mais intensas devido à compressão dos nervos”, explica o médico.



Para prevenir o agravamento dessas condições, o especialista recomenda algumas medidas simples, como manter-se aquecido, o que facilita a circulação sanguínea, permitindo que os músculos funcionem de forma mais adequada.



Além disso, hidratar-se adequadamente e continuar praticando exercícios físicos são formas de cuidar do corpo durante o período frio. "E atenção, caso você use medicamentos, pode ser que você precise aumentar um pouco a dose ou ajustar os medicamentos. Converse com o seu médico pra isso", orienta Valadares.