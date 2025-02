Confira os jogos da nona rodada do Paulistão nesta terça-feira (11)

A nona rodada do Campeonato Paulista começa nesta terça-feira (11) no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Botafogo-SP, que já não tem chances matemáticas de se classificar para as quartas de final do torneio, enfrenta o Bragantino, que briga por uma classificação no grupo B. Ainda nesta rodada, o Neymar reestreia contra o Corinthians nesta quarta-feira (12) na Neo Química Arena. Já o Palmeiras tem confronto importante contra a Inter de Limeira na quinta-feira (12) para brigar pela sua classificação.



