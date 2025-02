Confira todos os jogos da 11ª rodada do Paulistão desta quarta-feira (19)

O São Paulo enfrenta a Ponte Preta , nesta quarta-feira (19), no Morumbis, e busca garantir a liderança do grupo C do Paulistão. Essa partida também pode decidir a permanência do Palmeiras na competição, já que o clube alviverde disputa a segunda colocação do grupo D com a Ponte, que está dois pontos à frente do Verdão.



Já o Santos joga contra o Noroeste, na Vila Belmiro, nesta quarta. O Peixe precisa ganhar para se classificar para as quartas de final e torcer pela derrota do Guarani, rival direto no grupo B, no jogo contra o Velo Clube.



Confira todos os jogos desta quarta-feira:



São Paulo x Ponte Preta - transmissão da RECORD a partir das 19h30



Água Santa x Inter de Limeira



Guarani x Velo Clube



Santos x Noroeste



