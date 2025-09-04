De aplicativo a cartão do Bolsa Família: recurso do Gás do Povo terá quatro formas de acesso

Durante lançamento do Gás do Povo em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, nesta quinta-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira , explicaram como funcionará o programa.



O projeto, que substitui o Auxílio Gás, teve investimento de cerca de R$ 5 bilhões e visa a distribuição do produto gratuitamente para 17 milhões de famílias, atingindo aproximadamente 46 milhões de pessoas no país.



Segundo o ministro, haverá quatro formas do beneficiário acessar o recurso, desde que cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e elegível ao programa. A primeira maneira será por um aplicativo da Caixa, disponibilizado até o dia 30 de outubro.



Caso o usuário não tenha acesso à aplicação, haverá a possibilidade da retirada de vouchers , mediante apresentação do documento de identificação, nas casas Lotéricas e utilização posterior nas distribuidoras.



Atrelado aos dois recursos, o presidente e o ministro anunciaram a criação de um cartão do Gás do Povo, em que os valores serão depositados. Até que a entrega do item de pagamento seja feita, o crédito referente ao benefício será realizado no cartão do Bolsa Família , aceito nos mais de 58 mil estabelecimentos cadastrados.