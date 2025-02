Defesa Civil de São Paulo emite alerta para alagamentos e enxurradas na capital nesta segunda (10)

A Defesa Civil emitiu novo alerta para alagamentos e enxurradas na cidade de São Paulo na tarde desta segunda-feira (10). O alerta é de nível severo e vale para todas as regiões da capital, especialmente para as marginais Pinheiros e Tietê. A cidade registra 520 km de congestionamento, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). A orientação das forças de segurança é que a população permaneça em casa e evite locais sob risco de deslizamento .