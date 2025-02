Onda de calor deve causar chuvas e alerta de alagamentos em São Paulo

Com a onda de calor que se aproxima de grande parte do país durante a semana, no estado de São Paulo há também a possibilidade de chuvas, segundo Alana Gabriele, meteorologista da Climatempo, ao Conexão Record News . Com máximas de 32°C para esta segunda-feira (10), há previsão de núcleos de instabilidade em toda região metropolitana de SP.



A meteorologista aponta que pode haver pancadas de chuvas fortes e isoladas em diversas regiões da Grande São Paulo e em cidades do litoral, com alerta de pontos de alagamento .