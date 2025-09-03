Defesa descredibiliza provas do MP contra Braga Netto e chama delação de Mauro Cid de mentirosa

“Não se pode condenar alguém com base em uma narrativa. Há de se condenar alguém com base em provas, e o Ministério Público , com o máximo respeito, não trouxe provas nenhuma”, afirmou José Luís Oliveira Lima, advogado de Walter Souza Braga Netto , ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro e um dos oito réus julgados por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.





Durante sua sustentação oral no Supremo Tribunal Federal (STF), Lima alegou que as provas apresentadas contra Braga Netto foram modificadas. “Estamos falando de quase 80 terabytes de documentos. Eu repito à tribuna: 225 milhões de áudios e mensagens, ministro Luiz Fux. E o que tem contra Walter Souza Braga Netto é essa delação [de Mauro Cid] mentirosa e oito prints adulterados. É absolutamente só”, pontuou.