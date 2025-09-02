Advogado defende validade da delação premiada e nega coação de Mauro Cid

Durante sustentação oral em sessão no STF nesta terça-feira (2), a defesa de Mauro Cid defendeu a validade da delação premiada do oficial e negou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tenha sido coagido pela Polícia Federal ou pelo ministro Alexandre de Moraes .





“As alegações que sustentam o vício de consentimento do Mauro Cid em relação a isso seriam relativas aos vazamentos na revista Veja, em que, à época, saiu a seguinte matéria, com os seguintes dizeres:





“Eles tinham a tese investigativa e eu tinha a minha versão. Muitas vezes a minha versão contradizia os argumentos que eles tinham no inquérito. E eu falava, não, não, a minha versão não é essa. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não vi. Eu tinha outra linha argumentativa, e eles estavam investigando. E eu estava trazendo a minha versão dos fatos, era outra”.



