Desastres ambientais: 25% dos brasileiros já viveram ou conhecem alguém afetado, revela pesquisa

Segundo levantamento da ONG Movimento União BR em parceria com a empresa de pesquisa Nexus, 25% da população brasileira — ou 42 milhões — conhece alguém ou já enfrentou um desastre climático . A pesquisa aponta que enchentes e alagamentos lideram a lista com folga, seguidos de tempestade e chuva forte . Em terceiro lugar, estão deslizamentos de terra.



Segundo o estudo, 82% dos entrevistados relatam que já ajudaram vítimas de tragédias , dos quais 21% atuaram como voluntários. Já 77% dos consultados nunca realizaram nenhuma ação para se preparar para desastres. Entre os que sofreram com tragédias, 42% tomaram alguma medida preventiva. A pesquisa falou com 2.000 pessoas entre abril e maio deste ano.