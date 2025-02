'Desde que nos unimos, defendemos a paz', diz Macron em encontro com Donald Trump

O presidente da França, Emmanuel Macron , destacou a aliança com os Estados Unidos e afirmou que, desde a união dos dois países, eles defendem a paz. Em uma conferência de imprensa com Donald Trump , em Washington, nesta segunda-feira (24), Macron ainda elogiou o republicano "pela decisão de trabalhar com o presidente Zelensky nessa fase crucial para o acordo de paz". Os líderes da França e dos EUA se reuniram no terceiro aniversário da guerra russo-ucraniana para discutir o fim do conflito.



"Nos últimos anos, a Ucrânia lutou pela sua independência, mas também pela nossa soberania. Não quero viver em um mundo em que a lei do mais forte prevaleça, em que o país mais forte invada além de suas fronteiras", disse Macron.