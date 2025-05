Dez detentos escapam de presídio em Nova Orleans (EUA) e provocam: 'Muito fácil'

Dez presos escaparam de um presídio em Nova Orleans , nos Estados Unidos, na madrugada da sexta-feira (16). A fuga aconteceu por um buraco na parede de dentro da cela, que apareceu após a remoção de um conjunto metálico de vaso sanitário e pia. Eles se aproveitaram do momento em que o segurança não estava presente para agir.



Os homens, de 19 a 42 anos, caminharam por dutos, escalaram uma cerca e, com a ajuda de cobertores, evitaram arame farpado. Cerca de 40 minutos depois do início da ação, os criminosos já tinham sumido do complexo penitenciário.



Na parede da cela, os detentos deixaram o recado: “Muito fácil”, como uma forma de afrontar o sistema penitenciário. Investigações internas apontaram grandes falhas no sistema de segurança do presídio, como fechaduras com defeito e ausência de vigilância adequada no momento em que os presos escaparam. A investigação não descarta a possibilidade de que os fugitivos tiveram ajuda interna.



Até o momento, três, dos dez fugitivos, foram capturados — os outros sete continuam foragidos. As autoridades consideram os fugitivos armados e perigosos. A recompensa do FBI por qualquer informação já chega a R$ 100 mil. A xerife de Nova Orleans sugeriu que a fuga pode ter relação com a disputa ao cargo dela.