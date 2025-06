Dia Mundial do Refugiado: falta de oportunidade é desafio para quem busca recomeço em outro país

Nesta sexta-feira (20), é celebrado o Dia Mundial do Refugiado. Ao deixar a terra natal, os imigrantes passam por alguns desafios para se estabelecer no novo país, entre eles a busca por emprego.



Em entrevista à RECORD NEWS, Magda Costa, coordenadora de recrutamento e seleção corporativo que faz parte de um projeto que auxilia essa parcela da população, diz que mais de 50% dos refugiados estão fora do mercado formal de trabalho.



“Precisamos romper as barreiras e abrir as portas das empresas para que a contratação dos refugiados aconteça. [...] Todos ganham quando abrimos o espaço para o acolhimento , com respeito e a possibilidade de um recomeço”, diz Magda.