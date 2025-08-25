Dupla é presa após perder controle de caminhão roubado durante perseguição policial em Fortaleza

Dois homens foram presos, e um adolescente, apreendido após o roubo de um caminhão em Fortaleza , no Ceará, neste sábado (23). O trabalho da polícia contou com o apoio do sistema de videomonitoramento das ruas da cidade.



Durante a abordagem, o motorista fugiu, iniciando uma perseguição . Depois de perder o controle do veículo, os criminosos tentaram escapar, mas foram detidos. Todos os envolvidos tinham antecedentes criminais. Eles foram autuados por receptação, direção perigosa e corrupção de menores.