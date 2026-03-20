Durigan detalha atuação no Ministério da Fazenda

Dario Durigan assumiu oficialmente o cargo de ministro da Fazenda em uma coletiva de imprensa. Ele destacou a importância do papel do Estado em promover um equilíbrio fiscal eficiente e anunciou medidas para aumentar a produtividade econômica do Brasil.



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