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Durigan detalha atuação no Ministério da Fazenda

Economista assumiu lugar de Fernando Haddad, que disputará governo de SP

Hora News|Do R7

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Dario Durigan assumiu oficialmente o cargo de ministro da Fazenda em uma coletiva de imprensa. Ele destacou a importância do papel do Estado em promover um equilíbrio fiscal eficiente e anunciou medidas para aumentar a produtividade econômica do Brasil.

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