Efeito Messi: adversário do Inter Miami na Concachampions fecha patrocínio de US$ 5 milhões

O Cavalier, clube jamaicano que é adversário do Inter Miami , time de Lionel Messi , nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Concacaf, fechou um patrocínio pontual para a disputa da fase. O acordo atinge as cifras de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 28,7 milhões na cotação atual). O primeiro jogo do duelo acontece nesta quinta-feira (6).



