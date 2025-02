Elefante invade restaurante em busca de comida na Tailândia; veja vídeo

Um elefante invadiu um restaurante em busca de comida e pegou de surpresa o dono do estabelecimento na Tailândia . O homem precisou chamar uma equipe de voluntários com experiência em vida selvagem, que só conseguiu retirar o animal depois de muita bagunça e insistência do bicho. Apesar da situação caótica, no fim, ninguém ficou ferido — o restaurante já estava fechado.