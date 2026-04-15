Aécio Neves comenta projetos do PSDB para as eleições
Presidente do partido apresenta perspectivas dos tucanos nas eleições estaduais
Aécio Neves, deputado federal e presidente do PSDB, fala sobre possível candidatura de Ciro Gomes à presidência e os desafios enfrentados pelo partido.
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