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Aécio Neves comenta projetos do PSDB para as eleições

Presidente do partido apresenta perspectivas dos tucanos nas eleições estaduais

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Aécio Neves, deputado federal e presidente do PSDB, fala sobre possível candidatura de Ciro Gomes à presidência e os desafios enfrentados pelo partido.

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