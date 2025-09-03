Elon Musk fica US$ 14 bilhões mais rico em um mês

O empresário Elon Musk viu sua fortuna crescer em US$ 14 bilhões (R$ 76 bilhões, aproximadamente) entre julho e agosto deste ano. Segundo a Forbes, o fundador da Tesla agora possui uma riqueza acumulada de US$ 415 bilhões, mais de R$ 2,2 trilhões. Pelo 16º mês seguido, Musk continua sendo a pessoa mais rica do mundo.

Larry Ellison ocupa o segundo lugar na lista dos mais ricos. O executivo da Oracle tem um patrimônio superior a US$ 270 bilhões, o que equivale a quase R$ 1,5 trilhão. A lista também inclui outros nomes notáveis como Mark Zuckerberg do Facebook ( Meta ), Jeff Bezos da Amazon e Larry Page do Google (Alphabet).