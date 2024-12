Em cena inusitada, policial usa bicicleta infantil para perseguir suspeito; vídeo

Uma cena inusitada aconteceu em Colorado , nos Estados Unidos , quando um policial perseguiu um suspeito de roubar um patinete elétrico com um veículo curioso. Para seguir o homem, o agente pegou uma bicicleta infantil que estava no quintal de uma família e a cena foi registrada pela sua câmera corporal. No fim, o suspeito foi capturado. O caso aconteceu em 23 de novembro, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira (3).