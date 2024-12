Em meio a tensões políticas, acordo entre Mercosul e União Europeia é bom para o mundo, diz Alckmin

Durante coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (6), o vice-presidente Geraldo Alckmin comenta o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia . Segundo ele, redução de tarifas de importação e exportação entre países dos dois grupos é “bom para o mundo e para geopolítica mundial”. “Em um momento de fragmentação e tensão política no mundo inteiro, dois grandes blocos abrirem mercado e celebrarem um tratado é uma grande parceria”, diz. O tratado foi anunciado hoje, durante uma cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai.