Entenda a importância do túnel que ligará Santos e Guarujá

Em entrevista ao Hora News desta quinta-feira (27), Raquel França Carneiro, diretora da Companhia Paulista de Parcerias, comenta o lançamento do edital do túnel que ligará Santos e Guarujá . Raquel explica que, atualmente, o transporte entre as cidades é feito pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, de mais de 40km, ou através do mar, seja por balsas ou catraias, e pode demorar de 15 minutos a duas horas de viagem. Com a construção do túnel, a estimativa é de viagens entre dois e cinco minutos.



“A gente tem um túnel de 870 metros que conecta essas duas cidades. O túnel vai permitir tanto a travessia de carros, quanto de caminhões de menor porte e do VLT, e a gente também tem uma galeria específica para pedestres e ciclistas.”