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Especialista analisa impacto da guerra sobre a economia brasileira

Bruno Perri fala sobre aumento do petróleo e possível greve dos caminhoneiros

Hora News|Do R7

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Daysa Belini entrevista Bruno Perri, economista, chefe e sócio fundador da Fórum Investimentos.

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