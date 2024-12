Espécie de baleia mais rara do mundo é objeto de estudo na Nova Zelândia; conheça

Um estudo sobre a baleia mais rara do mundo, a baleia de dente de espada, começou a ser feito na Nova Zelândia . A espécie só foi avistada sete vezes desde 1872, sendo esta a primeira vez em que foi encontrada inteira. Os pesquisadores começaram a análise a partir da dissecação do animal, um macho de 5 metros. A intenção é entender como a baleia processa os alimentos e em que parte do oceano vive, para isso eles devem replicar algumas partes do animal por impressão 3D.