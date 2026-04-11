EUA se preparam para retirar minas navais em Ormuz
Bombas instaladas pelo Irã no estreito são acionadas automaticamente
O presidente Donald Trump declarou neste sábado (11) que, ao mesmo tempo que as negociações de um cessar-fogo com o Irã ocorrem, os Estados Unidos se preparam para retirar as minas navais instaladas no estreito de Ormuz.
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