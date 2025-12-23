Logo R7.com
Exército da Polônia envia aviões para proteger espaço aéreo do país após ataques russos na Ucrânia

Autoridades ucranianas anunciam cortes de energia após bombardeios; Ucrânia enfrenta temperaturas negativas em grande parte do território

Hora News|Do R7

As autoridades ucranianas anunciaram nesta terça (23) a implementação de cortes de energia em várias regiões do país. A medida é uma resposta aos recentes ataques russos. Em resposta à situação tensa na fronteira entre Polônia e Ucrânia, o exército polonês mobilizou aviões para reforçar a proteção do espaço aéreo nacional.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

