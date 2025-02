'Existe uma grande escassez de talentos', aponta presidente da Associação Brasileira de RH

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira (26), mais de 137 mil empregos formais foram criados no Brasil durante o mês de janeiro . Os estados que mais geraram vagas foram São Paulo, com 36.125 postos, Rio Grande do Sul, com 26.732, e Santa Catarina, com 23.062. O número representa uma queda de 20,7% em relação ao mesmo mês de 2024. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, atribui a queda ao aumento da taxa de juros do Banco Central.



Em entrevista ao Hora News nesta quarta-feira (26), Eliane Ramos, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, comenta o assunto. “Existe uma grande escassez de talentos. Esse é um ponto fundamental. As empresas estão com as vagas abertas, mas está difícil encontrar as pessoas. Esse é o grande desafio das empresas.”