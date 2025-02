Explosão de celular em Goiás: entenda o que pode causar o superaquecimento do aparelho

O caso da mulher que teve queimaduras após a o celular explodir acendeu um alerta sobre os cuidados necessários com a saúde da bateria do aparelho. Em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (11), o engenheiro eletricista César Jahnecke explica que o bolso não é um lugar adequado para o armazenamento do dispositivo, pois acaba acumulando calor.



Além disso, imagens do celular que foram divulgadas depois do incidente mostraram a presença de um cartão de crédito junto à capa protetiva do aparelho, o que pode ter "impedido a saída de ar quente [...]".



Segundo Jahnecke, o usuário sempre deve estar atento às mudanças repentinas na temperatura do celular , pois pode ser um aviso sobre o estado da bateria. Além disso, é importante realizar a manutenção do aparelho apenas em locais confiáveis, evitando assistências técnicas que não sejam recomendadas pelas fabricantes. Também é preciso atenção na compra de equipamentos, como baterias portáteis e carregadores, que precisam conter o selo da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).