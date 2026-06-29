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Filho com sinais de embriaguez bate carro e pais morrem

Colisão aconteceu com viatura policial que estava a caminho de ocorrência

Hora News|Do R7

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Um jovem com sinais de embriaguez se envolveu em um acidente com uma viatura da Polícia Militar. Os pais dele morreram na batida.

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