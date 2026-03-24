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Flávio Bolsonaro discursa durante filiação de Sergio Moro ao PL

Cerimônia contou com a presença do presidente do partido, Valdemar Costa Neto

Hora News|Do R7

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Flávio Bolsonaro discursou durante a cerimônia de filiação de Sérgio Moro ao PL. Na ocasião, estava presente o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

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