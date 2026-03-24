Flávio Bolsonaro discursa durante filiação de Sergio Moro ao PL

Flávio Bolsonaro discursou durante a cerimônia de filiação de Sérgio Moro ao PL. Na ocasião, estava presente o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!