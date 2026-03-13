Flávio Bolsonaro fala sobre a saúde do pai

O senador Flávio Bolsonaro falou sobre a saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi internado na manhã desta sexta-feira (13) em Brasília após um quadro de vômitos e calafrios.



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