Fortes chuvas causam enchentes e provocam a morte de uma família no Tennessee, nos EUA

O estado do Tennessee , nos Estados Unidos , enfrenta fortes tempestades nesta semana. Imagens mostram uma mulher presa dentro de seu próprio carro nas enchentes, mas ela não foi a única.



Dezenas de outros veículos foram atingidos pelas inundações. Uma família inteira perdeu a vida após a queda de uma árvore. O serviço de meteorologia local mantém o alerta para novas chuvas.