Fortes chuvas causam enchentes e provocam a morte de uma família no Tennessee, nos EUA

Tempestades provocam situações de risco e alertas para novos episódios no estado norte-americano

Hora News|Do R7

O estado do Tennessee, nos Estados Unidos, enfrenta fortes tempestades nesta semana. Imagens mostram uma mulher presa dentro de seu próprio carro nas enchentes, mas ela não foi a única.

Dezenas de outros veículos foram atingidos pelas inundações. Uma família inteira perdeu a vida após a queda de uma árvore. O serviço de meteorologia local mantém o alerta para novas chuvas.

