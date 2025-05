Fusca capota após motorista fazer manobras pela faixa de areia, em São João da Barra (RJ)

Um Fusca capotou na praia após o motorista circular pela faixa de areia fazendo manobras, em São João da Barra , no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (26). Nos vídeos divulgados é possível ver o momento em que o veículo tomba — banhistas ajudaram a desvirar o automóvel. A área é de preservação ambiental e tem sinalização que proíbe o trânsito de veículos.



Em nota, a prefeitura do município informou que a fiscalização é feita pelo Grupamento Ambiental, mas reconhece a dificuldade de cobrir toda a orla . As imagens estão sendo usadas para identificar os responsáveis.