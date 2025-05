Ambulantes protestam contra novas regras para orla das praias, no Rio de Janeiro

Ambulantes e donos de quiosques e barracas fizeram manifestações usando faixas e cartazes em várias vias, no Rio de Janeiro , nesta segunda-feira (26). Os trabalhadores protestam contra as novas regras para a orla da cidade. A prefeitura quer proibir música ao vivo nos quiosques e a venda de garrafas de vidro, tanto nos quiosques, quanto nas barracas que ficam nas areias — onde só poderão trabalhar ambulantes cadastrados.



A justificativa da prefeitura é dar mais segurança, conforto e organização para quem trabalha na praia e também para quem frequenta o espaço. O decreto foi publicado no dia 16 de maio e passa a valer a partir do domingo (1°).



Os ambulantes que protestaram em Copacabana disseram que já procuraram a prefeitura para fazer o cadastro, mas não foram atendidos. Eles pedem mais diálogo e estão com medo de ficar sem trabalhar. A prefeitura do Rio marcou uma reunião com todos os envolvidos nesta terça-feira (27).