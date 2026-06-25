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Galípolo divulga Relatório de Política Monetária do 2º trimestre

BC aumentou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto para 2026, de 1,6% para 2,0%

Hora News|Do R7

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O presidente do BC (Banco Central) discutiu as dificuldades na publicação de cenários alternativos para a política monetária.

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