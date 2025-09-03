Gérard Depardieu enfrentará novo julgamento por acusações de estupro

O ator francês Gérard Depardieu terá que enfrentar o tribunal novamente devido a acusações de estupro. A justiça francesa aceitou processar uma denúncia apresentada em 2018 pela atriz Charlotte Arnoux. Ela revelou ser a vítima das alegações e afirmou ter sofrido agressões sexuais do artista duas vezes na casa dele em Paris quando tinha 22 anos.

Depardieu, de 79 anos, negou as acusações e tentou anulá-las em 2022. No entanto, um promotor francês afirmou que as denúncias deveriam prosseguir devido à existência de "provas sérias e confirmadas" contra ele. Até o momento, não há data definida para o início do julgamento .