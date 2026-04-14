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Governo anuncia novas medidas contra os efeitos da guerra nos combustíveis

Conflitos no Oriente Médio trouxeram incertezas ao setor

Hora News|Do R7

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O governo brasileiro anunciou, nesta terça-feira (14), medidas para enfrentar os efeitos da guerra no setor de combustíveis.

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