Governo anuncia novas medidas contra os efeitos da guerra nos combustíveis
Conflitos no Oriente Médio trouxeram incertezas ao setor
O governo brasileiro anunciou, nesta terça-feira (14), medidas para enfrentar os efeitos da guerra no setor de combustíveis.
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