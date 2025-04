Haddad fala em nova medida do governo que irá oferecer linha crédito mais barata

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , participou da abertura do 100° Encontro Internacional da Indústria da Construção, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (8). Em discurso, Haddad demonstrou otimismo com relação à busca por equilíbrio entre o uso da poupança nacional e a oferta de crédito habitacional acessível à população.

O ministro acrescentou que o novo consignado privado pode ser aprimorado com o uso do FGTS : “Sem querer antecipar medidas, estamos construindo uma solução muito elegante que preserva o direito do trabalhador a crédito barato, que é um direito de todo cidadão, mas, ao mesmo tempo, reserva o estoque de poupança para fomentar o investimento”.