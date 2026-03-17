Homem morre após ser atacado por abelhas em Minas Gerais

Quatro pessoas foram atacadas por um enxame de abelhas em Jordânia, ao norte de Minas Gerais. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos. As outras três foram encaminhadas para hospitais da região.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!