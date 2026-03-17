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Homem morre após ser atacado por abelhas em Minas Gerais

Outras três vítimas foram levadas para hospitais no norte do estado

Hora News|Do R7

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Quatro pessoas foram atacadas por um enxame de abelhas em Jordânia, ao norte de Minas Gerais. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos. As outras três foram encaminhadas para hospitais da região.

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