Homem morre após ser baleado em jogo de futebol transmitido online no Rio; vídeo

Um homem morreu após ser alvo de tiros durante uma partida de futebol de várzea na zona oeste do Rio de Janeiro , neste sábado (15). O juiz tinha acabado de apitar o fim do primeiro tempo quando todos ouviram os disparos — a partida estava sendo transmitida pela internet. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga se a vítima tinha ligação com o tráfico de drogas .