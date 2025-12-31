Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Homens são flagrados perto de vulcão em erupção nos EUA

Imagens foram gravadas por câmeras de segurança da Agência de Estudos Geológicos americana

Hora News|Do R7

  • Google News

Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança enquanto se aproximavam da lava do vulcão Kilauea em erupção no Havaí.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hora-news
  • estados-unidos
  • Erupção
  • Vulcão

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.