Incêndio em depósito de materiais recicláveis causa prejuízo milionário em Palmital (SP)

Um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito de materiais recicláveis em Palmital, no interior de São Paulo , nesta quarta-feira (13). Segundo a empresa, 100 mil toneladas de materiais foram consumidos pelo fogo, com um prejuízo estimado de R$ 20 milhões.





Equipes do Corpo de Bombeiros de cinco cidades foram acionadas para atender a ocorrência. As causas ainda serão investigadas.