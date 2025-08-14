Incêndio em depósito de materiais recicláveis causa prejuízo milionário em Palmital (SP)
Equipes do Corpo de Bombeiros de cinco cidades foram acionadas para atender a ocorrência; causas ainda serão investigadas
Um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito de materiais recicláveis em Palmital, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (13). Segundo a empresa, 100 mil toneladas de materiais foram consumidos pelo fogo, com um prejuízo estimado de R$ 20 milhões.
Equipes do Corpo de Bombeiros de cinco cidades foram acionadas para atender a ocorrência. As causas ainda serão investigadas.
