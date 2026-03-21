Incêndio em fábrica de autopeças deixa 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram e 59 ficaram feridas nesta sexta (20) em um trágico incêndio em uma fábrica de peças de carros em Daejeon, Coreia do Sul . O incêndio começou durante o expediente e levou mais de 10 horas para os bombeiros controlarem. Havia cerca de 170 trabalhadores no local. As autoridades ainda buscam por desaparecidos e investigam a causa do incêndio.



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