Incêndio em fábrica de autopeças deixa 11 mortos
Bombeiros levam mais de 10 horas para controlar chamas; causas são investigadas
Pelo menos 11 pessoas morreram e 59 ficaram feridas nesta sexta (20) em um trágico incêndio em uma fábrica de peças de carros em Daejeon, Coreia do Sul. O incêndio começou durante o expediente e levou mais de 10 horas para os bombeiros controlarem. Havia cerca de 170 trabalhadores no local. As autoridades ainda buscam por desaparecidos e investigam a causa do incêndio.
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