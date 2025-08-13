Incêndios florestais causam pelo menos duas mortes em 24 horas na Europa

Pelo menos duas pessoas morreram nas últimas 24 horas em incêndios florestais na Europa. A primeira morte foi registrada nos arredores de Madri, na Espanha , e a segunda foi a de um bombeiro em Montenegro. O continente enfrenta temperaturas acima de 44 °C, agravadas pelo clima seco e ventos fortes.



Em Portugal, o governo decretou estado de alerta e acionou ajuda internacional após falhas em aviões de combate ao fogo. Na Grécia e na Albânia, as queimadas também provocam transtornos e forçam moradores a deixarem suas casas.