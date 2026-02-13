Logo R7.com
Índice da CNI cai após manutenção da taxa Selic em 15%

Confiança da indústria caiu para 48,2 pontos em fevereiro

O índice de confiança do empresário industrial registrou uma queda de 0,3 pontos em fevereiro, atingindo 48,2. Este é o 14º mês consecutivo que o indicador permanece abaixo da linha dos 50 pontos — marca que separa a confiança da falta de confiança no setor.

