Indústria brasileira recua 0,2% e interrompe sequência de alta

A produção da indústria no Brasil recuou 0,2% na transição entre abril e maio de 2026, interrompendo uma sequência positiva que durou quatro meses. Este é o primeiro resultado negativo desde dezembro de 2025.



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