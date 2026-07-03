Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Indústria brasileira recua 0,2% e interrompe sequência de alta

Primeira queda desde o final de 2025 foi puxada por baixa no setor de combustíveis e mineração

Hora News|Do R7

  • Google News

A produção da indústria no Brasil recuou 0,2% na transição entre abril e maio de 2026, interrompendo uma sequência positiva que durou quatro meses. Este é o primeiro resultado negativo desde dezembro de 2025.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Indústria
  • hora-news
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.