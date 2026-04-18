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Irã anuncia fechamento de rota um dia após reabertura

Trump diz que conversas estão em andamento para resolver situação no local

Hora News|Do R7

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João Correia, professor de Geopolítica, analisa os novos desdobramentos da guerra no Oriente Médio.

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