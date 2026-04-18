Irã anuncia fechamento de rota um dia após reabertura
Trump diz que conversas estão em andamento para resolver situação no local
João Correia, professor de Geopolítica, analisa os novos desdobramentos da guerra no Oriente Médio.
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