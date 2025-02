João Fonseca estreia no Rio Open contra Alexander Müller nesta terça-feira (18)

João Fonseca estreia no Rio Open , nesta terça-feira (18). O brasileiro de 18 anos enfrentará o francês Alexander Muller, que ocupa a 60° posição do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais). O tenista chega para o torneio após se tornar o brasileiro mais jovem a ganhar um título de ATP no tênis, com a vitória do ATP 250 de Buenos Aires.



Já o tenista Thiago Monteiro venceu na estreia da competição contra o argentino Facundo Diaz por 2 sets a 1. Nas oitavas de final, ele enfrentará o taiwanês Tseng Chun-hsin.